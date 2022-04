Si fa piegandosi in avanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa piegandosi in avanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INCHINO

Significato/Curiosita : Si fa piegandosi in avanti

Lo adora piegandosi in avanti. lo sguardo del santo è però attratto da un fanciullo (un pastore o un angelo senza ali), che leva le braccia in segno di...

Del 1485. esso può variare da un semplice inchino col capo all'inclinazione del torso. un profondo inchino è spesso visto come sostituzione della genuflessione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con piegandosi; avanti; Si dice spiegandosi ; Si fa piegandosi ; Una dichiarazione resa davanti all autorità; Giunto davanti a tutti; Lo aziona davanti al video chi vuole cambiare programma; Ci sta davanti chi cucina;