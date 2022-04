Pastiglia analgesica un tipo di compenso fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pastiglia analgesica un tipo di compenso fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CACHET

Significato/Curiosita : Pastiglia analgesica un tipo di compenso fra

Il termine cachet, francesismo entrato nella lingua italiana e derivante dal latino coacticare (traducibile in "comprimere"), nato con il significato originario... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con pastiglia; analgesica; tipo; compenso; Una pastiglia ta aromatica; Ha lo stesso significato di pastiglia ; Un tipo sul quale non si può fare nessun affidamento; Un tipo di aereo; Un tipo di dolore che colpisce le articolazioni; Un comodo tipo di calzatura; Il compenso in busta paga; Riferiscono dietro compenso ; compenso per attori; Antico compenso pagato per la macinatura del grano o delle olive; Cerca nelle Definizioni