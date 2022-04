L operaio che si occupa di tubi e condotti d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L operaio che si occupa di tubi e condotti d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IDRAULICO

Significato/Curiosita : L operaio che si occupa di tubi e condotti d acqua

(d): espressa il l*ab/g, rappresenta normalmente la quantità di acqua individuale che deve essere garantita mediamente durante l'anno. tale valore è di...

Citazioni sull'idraulico wikizionario contiene il lemma di dizionario «idraulico» wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'idraulico alberto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

