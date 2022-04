Nel poker, puntare quanto l avversario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel poker, puntare quanto l avversario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VEDERE

Significato/Curiosita : Nel poker, puntare quanto l avversario

poker (raro pocher) è una famiglia di giochi di carte nella quale alcune modalità di gioco sono classificabili come gioco d'azzardo, altre come poker...

Raggiungendo la vetta della classifica airplay. vieni a vedere perché – 4:08 shaker – 8:23 ^ vieni a vedere perché (certificazione), su fimi. url consultato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con poker; puntare; quanto; avversario; La freddezza mostrata dal poker ista che non batte ciqlio; Una voce del poker ista; Nel poker , va dal 10 all asso; Una scala a poker ; Fa puntare sul cavallo che perde!; puntare il mouse su un icona... e premerci su; puntare l arma sul bersaglio; Si usa in ufficio per puntare insieme i fogli; Lo studio filosofico dell essere in quanto essere; È vasta quasi quanto I Europa; Lo e tanto un ceco quanto uno slovacco; Non sempre sa quanto vale la salute; Tecnica per superare l avversario mantenendo il controllo della palla; Sorvegliare da vicino un avversario sul campo di calcio; Sfuggire... all avversario nel calcio; L avversario in giudizio; Cerca nelle Definizioni