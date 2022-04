Nato prima del tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nato prima del tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PREMATURO

Significato/Curiosita : Nato prima del tempo

Politico). l'organizzazione del trattato dell'atlantico del nord (in inglese: north atlantic treaty organization, in sigla nato, in francese: organisation...

Rilevare un complesso qrs prematuro. in base alle sue caratteristiche, si può distinguere l'origine dell'extrasistole. se il qrs prematuro è preceduto da un'onda... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

