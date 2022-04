__ Lendl, fra i grandi tennisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Lendl, fra i grandi tennisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IVAN

Significato/Curiosita : __ lendl, fra i grandi tennisti

per il talento e la personalità, oltre che per i risultati, è considerato fra i più grandi tennisti della storia. definito da molti il miglior giocatore...

Significati, vedi ivan (disambigua). ivan è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: ivano femminili: ivana è una ripresa diretta di ivan (in cirillico:... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

