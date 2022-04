Li lanciano certi atleti... e i cantanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li lanciano certi atleti... e i cantanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DISCHI

Significato/Curiosita : Li lanciano certi atleti... e i cantanti

(per questo motivo sono detti anche dischi ottici). i cd hanno una struttura paragonabile a quella dei normali dischi musicali: i dati sono ordinati lungo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

