La Judy attrice e cantante madre di Liza Minnelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Judy attrice e cantante madre di Liza Minnelli.

Soluzione 7 lettere : GARLAND

Significato/Curiosita : La judy attrice e cantante madre di liza minnelli

attrice 1973 liza may minnelli (pronuncia ['laz m'nl]) (los angeles, 12 marzo 1946) è un'attrice, cantante e ballerina statunitense. è figlia di...

Oscar giovanile 1940 judy garland, pseudonimo di frances ethel gumm (grand rapids, 10 giugno 1922 – londra, 22 giugno 1969), è stata un'attrice, cantante... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

