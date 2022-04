Indice dei titoli tecnologici della borsa USA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indice dei titoli tecnologici della borsa USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NASDAQ

Attività speculative delle banche e della borsa valori, dovute alla volontà da parte degli acquirenti di detenere titoli, non tanto per ottenere dividendi...

nasdaq, acronimo di national association of securities dealers automated quotation (lett. "associazione nazionale degli operatori in titoli con quotazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Dow __, indice della Borsa di New York; indice di sensibilità fotografica; Un indice d umidità; FTSE __, indice borsistico; Timbratura su titoli azionari o su documenti; Il carattere da stampa usato per i titoli ; Ha i titoli di testa; Quelli economici comprano e vendono titoli ; La C del PC tra i dispositivi tecnologici ; Cartone animato della Warner Bros: __ Zorro; Il limite di spesa della carta di credito fra; C è quello della laguna nera in un horror anni 50; Unità di misura della corrente elettrica; Dow __, indice della borsa di New York; Gira con una borsa ; Non largo... di borsa ; L idraulico li tiene in borsa ;