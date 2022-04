Inattivo, non mobilitato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inattivo, non mobilitato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INOPEROSO

Significato/Curiosita : Inattivo, non mobilitato

Militari che l'ordinamento federale usa riconosce in servizio attivo o inattivo per la nazione. è una forza militare facente parte delle forze armate usa...

Nascita; la sua vita è di circa 50 giorni. in realtà, l'immagine del fuco, inoperoso ed ozioso (presente ad esempio nella favola di fedro api e fuchi al tribunale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con inattivo; mobilitato; S'attiva quando il pc è inattivo : __ saver ing; In quiescenza è inattivo ; Cerca nelle Definizioni