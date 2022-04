Le hanno ostriche e vongole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le hanno ostriche e vongole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OE

Significato/Curiosita : Le hanno ostriche e vongole

Attendibili è solo col periodo romano che si evidenzia con certezza uno sfruttamento sistematico delle ostriche. il consumo di ostriche è stato, sin dal...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oe. œ œ œ œ œ (minuscolo: œ) è un grafema composto dalle lettere o ed e. originariamente intesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

