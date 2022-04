Gli... spaghetti che in Liguria si mangiano con il pesto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli... spaghetti che in Liguria si mangiano con il pesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRENETTE

Significato/Curiosita : Gli... spaghetti che in liguria si mangiano con il pesto

Pastai soprannominati vermicellari), ma gli stessi tempo dopo prenderanno il nome di spaghetti. fu così che la liguria divenne luogo di produzione di enormi...

Spaghetti, ma sono di formato piatto e più sottili delle trenette.[senza fonte] ^ trenette al pesto (avvantaggiate), su albanesi.it. url consultato il... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

