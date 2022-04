Gli appendini per i vestiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli appendini per i vestiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GRUCCE

Significato/Curiosita : Gli appendini per i vestiti

Come rullo di jefferson) ad inventare il prototipo del gancio di legno per i vestiti. quello a filo è stato ispirato da un appendiabiti che è stato inventato...

Cercando la politica italiana, vedi chiara appendino. la gruccia (dal germanico krukkja, al plurale grucce), chiamata anche appendino, appendiabiti, o attaccapanni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

