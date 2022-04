Il giorno grasso... con martedì - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il giorno grasso... con martedì. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GIOVEDÌ

Significato/Curiosita : Il giorno grasso... con martedi

Altri significati, vedi martedì grasso (disambigua). il martedì grasso è la festa che conclude la settimana dei sette giorni grassi di carnevale, durante...

Denominazione di giovedì santo nella quasi totalità delle confessioni cristiane si indica il giovedì precedente la domenica di pasqua.

