Lo furono Egitto e Jugoslavia: paesi non __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo furono Egitto e Jugoslavia: paesi non __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALLINEATI

Significato/Curiosita : Lo furono egitto e jugoslavia: paesi non __

D'america e unione sovietica) o che non volevano esserne influenzati. membri principali furono la jugoslavia, l'india, l'egitto. il primo vertice si tenne a...

allineati (o, più brevemente, movimento dei non allineati) è un gruppo di 120 stati, più altri 17 stati osservatori, che si considerano non allineati... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

