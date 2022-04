Copia o riproduzione di un documento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copia o riproduzione di un documento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FACSIMILE

Significato/Curiosita : Copia o riproduzione di un documento

La copia conforme all'originale è un atto o un documento che ne riproduce un altro, solitamente emesso da una pubblica amministrazione o da un pubblico...

Se stai cercando i prodotti editoriali detti "facsimili", vedi libro facsimile. si definisce facsimile, scritto anche fac-simile, l'imitazione esatta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

