Consiglio o opinione di un professionista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consiglio o opinione di un professionista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Consiglio o opinione di un professionista

Vedi psicologi (gruppo musicale). lo psicologo è un professionista sanitario che svolge attività di prevenzione, diagnosi, intervento, promozione della...

Italiana, detta anche per metonimia "la consulta" dal nome del palazzo della consulta in cui ha sede consulta nazionale – assemblea non elettiva che fece...