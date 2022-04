Comune in Provincia di Brindisi con un famoso castello svevo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune in Provincia di Brindisi con un famoso castello svevo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORIA

Significato/Curiosita : Comune in provincia di brindisi con un famoso castello svevo

Della provincia di brindisi- mondimedievali.it, su mondimedievali.net. url consultato il 15 luglio 2009. ^ informazioni sul castello svevo - brindisi virtual...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oria (disambigua). oria è un comune italiano di 14 550 abitanti della provincia di brindisi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con comune; provincia; brindisi; famoso; castello; svevo; comune in prov di Potenza; Che risponde al comune senso del pudore; Frase fatta, luogo comune ; Un tipo di tartaruga comune nel Mediterraneo; Sono uguali nella provincia ; In provincia d Imperia: __ Marina; Località in provincia di Alessandria; La provincia di Monreale; L augurio tedesco nei brindisi ; Lo è un brindisi no o un leccese; Locaità del brindisi no; Comune del brindisi no; Il famoso ciclope dell Odissea; La __ di picche, famoso racconto di Puskin; famoso ; famoso Peter della letteratura per ragazzi; Quelli a castello sono sovrapposti; castello medievale fortificato; Si apre di nascosto nelle pareti del castello ; Il suo castello custodiva il potere di He-Man; I concittadini di Italo svevo ; Italo svevo ne raccontò la coscienza; Lo è lo Zeno Cosini di Italo svevo ; È di Zeno nel romanzo di svevo ; Cerca nelle Definizioni