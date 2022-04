Come una zona soggetta a terremoti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come una zona soggetta a terremoti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SISMICA

Caratterizzate ciascuna da più terremoti sprigionati in successione ravvicinata e non circoscritti in una determinata zona. i terremoti di maggiore magnitudo sono...

Classificazione sismica dell'italia è la suddivisione del territorio della repubblica italiana in specifiche aree, caratterizzate da un comune rischio sismico. attualmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con come; zona; soggetta; terremoti; Sportivi come Reinhold Messner e Lino Lacedelli; Bizzarro e surreale, come un film di Fantozzi; Rigido ma lucente come il cristallo; come un nastro adesivo rinforzato e resistente; I suoi Castelli comprendono una zona di Verdicchio DOC; Una zona in cui non si paga la dogana; Elegante zona di Roma; La zona di diffusione d una specie animale; Sporgenza dell intestino soggetta a infiammazioni; Oppressione straniera cui l Italia fu soggetta ; soggetta a scoscendere; È soggetta ad alimentazione forzata; Scala che misura la magnitudo dei terremoti ; Scala _ : si usa per misurare i terremoti ; Scala: valuta le intensità dei terremoti ; Lo sono i terremoti e gli incendi non dolosi;