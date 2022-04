Come un nastro adesivo rinforzato e resistente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un nastro adesivo rinforzato e resistente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TELATO

In frp e successivamente incollate. le resine epossidiche utilizzate come adesivo garantiscono sia una ottima adesione fra il calcestruzzo e il materiale...

Se stai cercando il gruppo musicale, vedi blink-182. il nastro adesivo telato (noto anche come nastro adesivo americano o con i nomi inglesi duct tape... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con come; nastro; adesivo; rinforzato; resistente; Vestito come un damerino; come una zona soggetta a terremoti; Sportivi come Reinhold Messner e Lino Lacedelli; Bizzarro e surreale, come un film di Fantozzi; Rigido ma lucente come il cristallo; Il nastro usato dall elettricista; Giallo brunastro ; nastro ... inglese; nastro di tessuto usato per rinforzare; C è quello adesivo ; adesivo per legno; Tale è un nastro adesivo morbido al tatto; Piccolo adesivo usato come contrassegno; Aggiunta che rende più resistente un oggetto; Una fibra resistente ; Se è compensato è più resistente ; resistente , costante; Cerca nelle Definizioni