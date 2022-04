Città tedesca che somiglia a una frase romanesca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città tedesca che somiglia a una frase romanesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STOCCARDA

Significato/Curiosita : Citta tedesca che somiglia a una frase romanesca

Parlanti più anziani. tra le generazioni più giovani il dialetto usato somiglia più al fermano. nella zona di comunanza e force il dialetto mostra similitudini...

Applicate. importante fonte di guadagno per la città di stoccarda è la viticoltura di stoccarda. stoccarda, come la maggior parte delle città tedesche, è servita... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

