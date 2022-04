Ciò che dà forma e stabilità a una costruzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciò che dà forma e stabilità a una costruzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STRUTTURA

Significato/Curiosita : Cio che da forma e stabilita a una costruzione

Materiali da costruzione sono tutti i materiali, naturali e artificiali, normalmente impiegati nel lavoro per realizzare costruzioni edilizie e opere d'ingegneria...

struttura (struttura portante) – la parte di un manufatto espressamente destinata ad assorbire carichi struttura chimica – tipo di formula chimica che... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con forma; stabilità; costruzione; forma geometrica simile al rombo usata in araldica; Informa to, messo al corrente; Tengono a essere in forma ; La forma più antica di una determinata parola; Ondeggiare per mancanza di stabilità ; Sostegno che aumenta la stabilità o la resistenza; L'instabilità emotiva per gli psichiatri dell'800; Posizione di instabilità ; costruzione tipica sarda; Piccola costruzione posticcia; La rustica costruzione tipica dei pascoli alpini; L imperatore che iniziò la costruzione del Colosseo; Cerca nelle Definizioni