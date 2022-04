Centro più abitato in Centro America: Città del __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro più abitato in Centro America: Città del __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GUATEMALA

Significato/Curiosita : Centro piu abitato in centro america: citta del __

L'insediamento abitato europeo nelle americhe di più antica data, ed è stata la prima colonia spagnola nel nuovo mondo. la città si trova al centro della costa...

Con cui il guatemala è ancora oggi chiamato dalla popolazione autoctona. nel 1524 alvarado fondò santiago de los caballeros de guatemala ufficializzando... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con centro; abitato; centro; america; città; Si dirigono tutti al centro ; Il centro di Copenaghen; Il principale centro del Salento; Il dito al centro ; abitato ri dell Olimpo; Un piccolo centro abitato ; Lo è l appartamento non abitato ; Immaginari abitato ri della Luna; Si dirigono tutti al centro ; Il centro di Copenaghen; Il principale centro del Salento; Il dito al centro ; Piccolo camelide selvatico del Sudamerica ; È detto leone d america ; Il braccio di mare del Pacifico nordorientale che bagna la costa nordamerica na; Il maggior lago del Sudamerica , situato a oltre 3000 metri; città tedesca che somiglia a una frase romanesca; Ha le rotaie per tutta la città ; La città ca poluogo del Calvados; La città portoghese che sorge sulla foce del fiume Duero; Cerca nelle Definizioni