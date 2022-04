Calzature tipiche di chi va in barca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Calzature tipiche di chi va in barca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MOCASSINI

Significato/Curiosita : Calzature tipiche di chi va in barca

di cibo e di acqua. hanno subito congelamenti e sofferto per la mancanza di sonno e la cecità da neve affrontando l'antartide con tende e calzature inadatte...

Informali, col tempo i mocassini sono entrati a far parte anche del guardaroba femminile. a inventare gli antenati dei mocassini (penny loafer, in inglese)...

