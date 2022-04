Bevanda spagnola a base di vino e frutta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bevanda spagnola a base di vino e frutta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SANGRIA

Significato/Curiosita : Bevanda spagnola a base di vino e frutta

spagnolo sangría) è una bevanda alcolica a base di vino, spezie e frutta, originaria della penisola iberica. della sangria esistono varie ricette, a seconda...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sangria (disambigua). la sangria (in spagnolo sangría) è una bevanda alcolica a base di vino, spezie e...

