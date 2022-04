Bevanda alcolica che aiuta dopo un pasto pesante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bevanda alcolica che aiuta dopo un pasto pesante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIGESTIVO

Significato/Curiosita : Bevanda alcolica che aiuta dopo un pasto pesante

Una bevanda alcolica come "qualsiasi fluido o solido capace di essere convertito in fluido, adatto al consumo umano, ed avente un contenuto alcolico maggiore...

Un digestivo è una bevanda, tipicamente alcolica, che può essere bevuta al termine di uno dei pasti principali - di norma la cena, oppure un pranzo abbondante... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

