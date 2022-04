Il Barbarossa che fu Imperatore e re d Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Barbarossa che fu Imperatore e re d Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FEDERICO

Significato/Curiosita : Il barbarossa che fu imperatore e re d italia

Federico barbarossa (waiblingen, 1122 circa – saleph, 10 giugno 1190), è stato imperatore del sacro romano impero, re dei romani e re d'italia. salì al...

Vi fu sconfitto il barbarossa ; Il Toshiro che recitò in Rashomon e in barbarossa ; Romanzo di Umberto Eco ambientato ai tempi di Federico barbarossa ; Il barbarossa di Via Margutta; Era il titolo dell imperatore d Etiopia; imperatore romano che lasciò famose terme; La seconda moglie dell imperatore Nerone; Lo Yi ultimo imperatore cinese; Fu colonia italia na nel corno d Africa; Nicolas __, attore italia no; Materiale che in italia è stato vietato; Fu incoronato re d italia nel duomo di Milano;