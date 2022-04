Aver dato la propria parola: essersi presi un __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aver dato la propria parola: essersi presi un __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMPEGNO

Altre definizioni con aver; dato; propria; parola; essersi; presi; Si possono aver e a fior di pelle; Agisce senza aver coscienza di quel che fa; Si chiede per aver e un aiuto fattivo; La Traver s di Mary Poppins; Le scrive il precedente dato re di lavoro; Il ruolo che gli ha dato fama in una serie TV; Il sindacato guidato da Landini; Comando ripetuto dato con il mouse; Inflessione propria di un dialetto; Palesano visibilmente la propria gioia; propria della Francia ai tempi dei Romani; Si dice di atto fatto col rischio della propria vita; Dividere una parola in unità fonetiche; La forma più antica di una determinata parola ; parola araba che indica un angolo in astronomia; parola buffa che indica la sommità o la cima; Il ricongiungimento di una band dopo essersi sciolta; Il dio che presi edeva al riposo pomeridiano; La scioglie il presi dente; presi ede all organizzazione delle Olimpiadi; J. F., presi dente degli U.S.A. dal 1961 al 1963; Cerca nelle Definizioni