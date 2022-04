Area ossea centrale del piede prima delle falangi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Area ossea centrale del piede prima delle falangi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : METATARSO

Significato/Curiosita : Area ossea centrale del piede prima delle falangi

Periostali a livello delle falangi prossimali e dei metacarpi, oltre ad anchilosi del polso, delle articolazioni interfalangee e delle interapofisee in sede...

– se stai cercando il segmento della zampa del ragno, vedi metatarso (ragno). il metatarso (meta+tarsos = dopo tarso, graticcio) è una parte dello scheletro... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

