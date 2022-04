Antico vicolo romano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico vicolo romano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANGIPORTO

Significato/Curiosita : Antico vicolo romano

Napoli sono tre antiche strade di napoli create alla fine del vi secolo a.c. durante l'epoca greca costituenti il cuore del centro antico della città. i...

Fabbricati in muratura vicini per mettere in comunicazione due strade. altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «angiporto»... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

