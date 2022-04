Ammutolita per lo stupore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ammutolita per lo stupore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ATTONITA

Significato/Curiosita : Ammutolita per lo stupore

Quelle dell'altra schiera, perché più tardi lo possa scrivere sulla carta. dapprima ammutolita per lo stupore, la stessa anima che prima aveva parlato risponde...

Prima metà del novecento, che si identifica per una visione lucidamente attonita [non chiaro] del reale. nella letteratura (come realismo fantastico) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

