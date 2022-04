Alloggio, dimora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alloggio, dimora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OSTIERE

Le persone senzatetto, senza casa o senza fissa dimora (per le quali è usata a volte la parola francese clochard o l'inglese homeless), sono persone che...

Nittis. palazzo santacroce anticamente noto come palazzo dell'ostero o dell'ostiero, è ubicato di fronte alla facciata principale del duomo, tanto da occuparne... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con alloggio; dimora; alloggio per ospiti; Trattoria con alloggio ; Trattorie con alloggio ; alloggio per auto; Vi dimora va l uomo preistorico; dimora in canonica; dimora cstruita con blocchi di ghiaccio; Abituale dimora ;