Si aggiunge in lavatrice liquido o in polvere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si aggiunge in lavatrice liquido o in polvere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DETERSIVO

Significato/Curiosita : Si aggiunge in lavatrice liquido o in polvere

Preparato che si aggiunge al detersivo per rendere morbidi i tessuti nel bucato domestico, tipicamente durante il ciclo di risciacquo della lavatrice. un ammorbidente...

Stato per secoli l'unico detersivo/detergente utilizzato dall'uomo; il sapone però nulla ha a che vedere con i moderni detersivi e detergenti a base di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 10 aprile 2022

Altre definizioni con aggiunge; lavatrice; liquido; polvere; Le raggiunge il freddo che entra nelle ossa; Faticare per raggiunge re un obiettivo; Vertici da raggiunge re; Raggiunge re la parità; Lo fa la lavatrice ; Ruota nella lavatrice ; Pronto per la lavatrice ; Accomunano lavatrice e TV; Bottiglia di detergente liquido , shampoo, ecc; Ricchi di liquido ; liquido o solido, permette di lavarsi; Un liquido sciropposo; polvere bianca e profumata usata dopo la doccia; Relativa al fuoco come la polvere da sparo; Si riempiva di polvere ; Il nitrato di potassio nella polvere da sparo; Cerca nelle Definizioni