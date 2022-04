È vasta quasi quanto I Europa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È vasta quasi quanto I Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CINA

Significato/Curiosita : E vasta quasi quanto i europa

vasta scala contro i serbi residenti nei suoi confini, arrivando a provocare tra le 320 000 e le 340 000 vittime (oltre a circa 30 000 ebrei croati e...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cina (disambigua), repubblica di cina o china. coordinate: 35°50'41n 103°27'07e / 35.844722°n... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

