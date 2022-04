Vanno in chiesa.. soltanto per visitarla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vanno in chiesa.. soltanto per visitarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ATEI

Significato/Curiosita : Vanno in chiesa.. soltanto per visitarla

Febbraio 1933. occorse solo un giorno al governo per farla passare il 28 febbraio, dal momento che bastava soltanto la controfirma del presidente della repubblica...

Secolo) riferisce nei suoi stromateis che i greci dell'epoca consideravano «atei» i primi cristiani, in quanto non adoravano le divinità tradizionali. risale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con vanno; chiesa; soltanto; visitarla; Quelli fritti di cipolla non vanno al dito; vanno allacciate in macchina; I candidati ne vanno a caccia; vanno dall istmo di Panama a capo Horn; Le file dei sedili, in chiesa ; Il vescovo di Lione eletto Padre della chiesa ; Metropoliti della chiesa cristiana ortodossa; Torre accanto alla chiesa che suona ogni ora; Si mangiano soltanto asciutti; Lo sono coloro che pensano soltanto a se stessi; Tace soltanto per metà; Riservato soltanto a poche persone; Vanno in chiesa... soltanto per visitarla ; Donne che entrano in chiesa... solo per visitarla ; Cerca nelle Definizioni