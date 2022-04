Unità di misura approssimativa con le mani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura approssimativa con le mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPANNA

Significato/Curiosita : Unita di misura approssimativa con le mani

Minori. i metodi di riconoscimento devono essere mantenuti inviolati. questi consistono in gesti nascosti compiuti in genere con le mani, chiamati "segni"...

Disambiguazione – se stai cercando l'avvocato e alpinista italiano, vedi orazio bna. la bna è un'unità di misura antica, che si basa sulla distanza tra le punte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

