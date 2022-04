Una misera e tetra abitazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una misera e tetra abitazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANTRO

Significato/Curiosita : Una misera e tetra abitazione

Compassione reciproca. la situazione non fu certo idilliaca, ma neppure tetra e disperata come quella tracciata dalla commissione d'inchiesta (interessata...

Carsiche, mentre in provincia di udine si trova la chiesa di san giovanni d'antro, collegata ad una grotta. nell'ambito del buddhismo sono assai importanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

