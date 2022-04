Una frazione di tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una frazione di tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ATTIMO

Significato/Curiosita : Una frazione di tempo

Vogliono concorrervi per ragioni di approvvigionamento, culto, istruzione, lavoro, affari e simili; in casi rari una frazione può appartenere anche a due o...

Loro discografia. un attimo ancora – 4:00 ^ un attimo ancora (certificazione), su fimi. url consultato il 26 marzo 2019. (en) un attimo ancora, su discogs... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con frazione; tempo; Celebre lastra che risultò fondamentale nella decifrazione dei geroglifici egizi; frazione del chilogrammo; In caso di grave infrazione : __ della patente; Una frazione del biglietto verde; Incostante come il tempo ; Sbolle con il tempo ; Punti fissi nel corso del tempo ; tempo verbale che termina in -ndo; Cerca nelle Definizioni