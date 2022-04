I suoi Castelli comprendono una zona di Verdicchio DOC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I suoi Castelli comprendono una zona di Verdicchio DOC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IESI

Significato/Curiosita : I suoi castelli comprendono una zona di verdicchio doc

Vitivinicola di matelica e dei castelli di jesi (verdicchio), di serrapetrona (vernaccia), della zona di ancona e del conero (rosso conero), di morro d'alba...

Colle val d'elsa聽路 sovana聽路 santa fiora聽路 spello聽路 contea di carpegna聽路 iesi聽路 osimo聽路 gubbio聽路 matelica聽路 perugia聽路 camerino聽路 recanati聽路 orvieto聽路 terni聽路... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con suoi; castelli; comprendono; zona; verdicchio; Terminava i suoi discorsi con la frase Delenda Carthago; I suoi compagni di scuola hanno un anno di meno; Ha i suoi ferri e i suoi incerti; 脠 nota per i suoi soffioni; Localit脿 dei castelli Romani; __ castelli tto, attore; I castelli con Ariccia e Frascati; Un vinello dei castelli Romani; Le isole che comprendono Sciro e Scopeto; comprendono l equatore; comprendono yogurt e ricotte; Quelle naturali comprendono fisica e botanica; Una zona in cui non si paga la dogana; Elegante zona di Roma; La zona di diffusione d una specie animale; La zona wellness; La regione di produzione del verdicchio ; I suoi Castelli ci ricordano il vino verdicchio ; La regione del verdicchio ; Il territorio marchigiano in cui si produce il verdicchio ; Cerca nelle Definizioni