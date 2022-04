Sono pari... nel salto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pari... nel salto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AT

Significato/Curiosita : Sono pari... nel salto

I sessi sono tra i più longevi dell'atletica leggera: quello maschile appartiene al cubano javier sotomayor, che, nel 1993 a salamanca, saltò 2,45 m;...

Folklore europeo advanced technology (tecnologia avanzata) – nei computer pc ibm at agenzia del territorio – agenzia del ministero dell'economia e delle finanze... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

