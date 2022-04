Lo sono fini capi di biancheria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono fini capi di biancheria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RICAMATI

Significato/Curiosita : Lo sono fini capi di biancheria

Comuni; lini grossi per tele ordinarie. i tessuti di lino vengono utilizzati per la confezione di biancheria per la casa (tovaglie, lenzuola, asciugamani)...

Che si presenta come una rete sulla quale risaltano motivi geometrici ricamati a punto rammendo o punto tela. la rete filet era originariamente opera... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

