Soffrire... la fame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soffrire... la fame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PATIRE

Significato/Curiosita : Soffrire... la fame

Che astolfo libera da una maledizione divina che lo costringeva a soffrire la fame. il personaggio è presente anche nella gerusalemme liberata di torquato...

Odigitria", anche se è conosciuta col nome di "santa maria del patìre", o semplicemente "patire" (dal greco patèr = padre), da intendere come espressione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con soffrire; fame; Avere paura dell altezza: soffrire di __; soffrire per il freddo; Fa soffrire il mal di mare; Non poter soffrire ; Che non hanno più fame ; L istituzione dell ONU che combatte la fame ; Una fame lica belva; Con fame ... fanno fiamme; Cerca nelle Definizioni