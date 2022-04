Sdentato che vive sugli alberi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sdentato che vive sugli alberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRADIPO

Significato/Curiosita : Sdentato che vive sugli alberi

Protesi artificiale di sdentato prende fuoco a causa dei colpi lanciati dal gigantesco drago. prima che possano precipitare, sdentato con i suoi colpi al...

Per la sua lentezza, il bradipo si muove ad una velocità massima di circa 67 mm/s (0,24 km/h). in acqua, al contrario, il bradipo risulta essere un ottimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con sdentato; vive; sugli; alberi; Non può darli lo sdentato ; Mammifero sdentato che si appallottola come un riccio; La cittadina veneta in cui si gioca a scacchi con pezzi vive nti; vive va chiusa nell harem; Teca in cui vive un rettile da compagnia lat; Un... ritratto vive nte; Un uccello che si posa sugli scogli; Uno strumento sugli aerei; Si poggiano sugli scalmi; Sigla dell Imposta straordinaria sugli immobili; alberi montani o marittimi; alberi dal tronco resinoso; Navi con piú alberi ; alberi sempreverdi come pini e abeti; Cerca nelle Definizioni