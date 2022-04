La scienza che si occupa di animali, vegetali e minerali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scienza che si occupa di animali, vegetali e minerali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : STORIA NATURALE

Significato/Curiosita : La scienza che si occupa di animali, vegetali e minerali

Linneo si interessò anche dei minerali, suddividendoli in pietre, metalli, minerali e fossili. maggiore fortuna ebbe invece la suddivisione che linneo...

– se stai cercando l'opera di plinio, vedi naturalis historia. la storia naturale è la ricerca scientifica riguardante gli esseri ed oggetti presenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con scienza; occupa; animali; vegetali; minerali; Agisce senza aver coscienza di quel che fa; Ha la coscienza sporca; La scienza che studia le antiche scritture; La scienza di Rubbia; occupa un posto elevato... nell albero genealogico; Preoccupa zione, apprensione; occupa rsi di qualcosa; Preoccupa gli ambientalisti; La forza vitale di piante e animali ; Lo studio degli animali ; Branchi di animali ; Parassita di piante ed animali ; Motivi decorativi somiglianti a piante o vegetali ; Tappetini di vegetali intrecciati; Gli animali, i vegetali e l ambiente che li circonda; Decorazioni con vegetali involuti in spirali; Prodotti minerali e vegetali; Sono ricche di vitamine e sali minerali ; Il gruppo dei minerali ossiapatite e clorapatite; minerali come la morganite e l acquamarina; Cerca nelle Definizioni