Al ristorante si trova quella pescatrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Al ristorante si trova quella pescatrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RANA

Significato/Curiosita : Al ristorante si trova quella pescatrice

Bollente udon-suki: udon e pesce stufati, tipico del kansai anko-nabe: rana pescatrice stufata kamo-nabe: oca (o pollo selvatico) stufata suppon-nabe: tartaruga...

rana, si possono citare: rana agile o rana dalmatina (rana dalmatina) rana alpina, rana montana o rana rossa (rana temporaria) rana appenninica (rana... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

