Relativo al commercio d un importante prodotto agroalimentare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo al commercio d un importante prodotto agroalimentare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OLEARIO

Significato/Curiosita : Relativo al commercio d un importante prodotto agroalimentare

La trasformazione agroalimentare è un processo tecnologico ed economico che crea un valore aggiunto ad un prodotto agricolo consentendone l'utilizzazione...

Naj-oleari è un'azienda di abbigliamento italiana che, tra gli anni settanta e ottanta, ha acquisito fama in italia e all'estero per gli originali tessuti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con relativo; commercio; importante; prodotto; agroalimentare; relativo all attività cerebrale; relativo all altopiano con le doline; relativo alla coltivazione; relativo all attività giudiziaria; Un imbroglio in commercio ; Ente per i rappresentanti di commercio ; Imbrogli in commercio ; Relativo al commercio d un importante prodotto agroalimentare; importante capo apache; importante città del Canton Ticino; importante porto di Israele; importante località greca; prodotto caratteristico; Distingue il prodotto ; La realizzazione d un prodotto ; prodotto da concerie; La catena dell agroalimentare di Oscar Farinetti; Relativo al commercio d un importante prodotto agroalimentare ; La O degli OGM nell'agroalimentare ; Gruppo agroalimentare che diresse Raul Gardini; Cerca nelle Definizioni