Relativo all attività cerebrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo all attività cerebrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MENTALE

Significato/Curiosita : Relativo all attivita cerebrale

Mesencefalo. il tronco cerebrale include il mesencefalo, il ponte di varolio e il midollo allungato. dietro il tronco cerebrale è posizionato il cervelletto...

In psicologia e psichiatria un disturbo psichico o mentale (in inglese: mental disorder) è una condizione patologica che colpisce la sfera comportamentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con relativo; attività; cerebrale; relativo al commercio d un importante prodotto agroalimentare; relativo all altopiano con le doline; relativo alla coltivazione; relativo all attività giudiziaria; Pause nell attività ; Un attività con le reti in mare aperto; Colui che sperimenta un attività per primo; L attività del dirigente d azienda; Quello cerebrale può provocare paralisi; C è degli alberi o cerebrale ; Lo sono alcuni centri della corteccia cerebrale ; Quella cerebrale è dentro al cranio; Cerca nelle Definizioni