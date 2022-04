Propaggine arborea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Propaggine arborea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Propaggine arborea

Sviluppo di queste piante. la moltiplicazione avviene per talea, margotta, propaggine, innesto o con la semina. (en) magnolia l., su plants of the world online...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «ramo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ramo (en) ramo, su enciclopedia britannica, encyclopædia...