Presiede all organizzazione delle Olimpiadi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Presiede all organizzazione delle Olimpiadi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CIO

Significato/Curiosita : Presiede all organizzazione delle olimpiadi

(secretary general, nato sg): proviene da uno dei paesi membri europei, presiede il consiglio e rappresenta la nato a livello internazionale, ed è affiancato...

Disambiguazione – "cio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cio (disambigua). disambiguazione – "comitato olimpico" rimanda qui. se stai... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

