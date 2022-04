Si possono avere a fior di pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si possono avere a fior di pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NERVI

Significato/Curiosita : Si possono avere a fior di pelle

Possibile dall'assorbimento di tali tossine dalle mucose gastroenterica e respiratoria. anche la pelle, quando non è intatta ed è messa a nudo (per infezioni...

I nervi cranici o nervi encefalici sono un gruppo di fasci nervosi che originano direttamente dall'encefalo, più precisamente dal tronco encefalico. fanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 9 aprile 2022

Altre definizioni con possono; avere; fior; pelle; possono provocarle sforzi violenti; Alcune possono essere stupefacenti; possono esserlo certi... tasti; possono essere aquilini; Si chiede per avere un aiuto fattivo; avere paura dell altezza: soffrire di __; Può avere due petti; Detenere il dominio e il controllo: avere __; Un fior e simile alla rosa; Un elemento del fior e; Sostiene la corolla del fior e; L Amerigo navigatore fior entino; Così si vende la pelle ; Tribù pelle rossa del New Mexico; Non fa stare nella pelle ; Una nemica per la pelle ... di molti giovani;